Новосибирец, убивший 17-летнюю девушку, успел разослать ее мертвое фото

7 марта девушка должна была отметить свое день рождения. Фото: соцсети

Убийца 17-летней девушки из Новосибирска забрал ее телефон и рассылал фото тела ее знакомым. В их числе оказалась одногрупппница девочки. Об этом КП-Новосибирск рассказал директор Новосибирского городского колледжа:

— В воскресенье, 7 марта одна из учениц получила фотографию и сообщила об этом своему куратору. Мы организовали поддержку психолога, по поводу рассылки она давала показания прокуратуре. Мы знаем, что подозреваемый писал сообщения в «твиттере» с аккаунта жертвы, но массовой рассылки фото среди наших студентов не было, — рассказал КП-Новосибирск директор Новосибирского педагогического колледжа Сергей Чернышов.

Руководство колледжа, в котором училась убитая, объявило траур и отменило развлекательные мероприятия. Психологи оказали помощь одногруппникам девушки.

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