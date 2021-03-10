Погода в Новосибирске на 10 марта 2021 года: в город вернется тепло

День будет теплым и солнечным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 10 марта 2021 года обещает быть теплой и ветреной. Об этом сообщает сайт «Западно-Сибирского УГМС».

— День будет теплым и солнечным, без осадков. Температура воздуха будет 0...-2, а ночью опустится -12. Ветер будет дуть южный с порывами до 9 метров в секунду, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» день выдастся пасмурным, а к вечеру пойдет снег. Столбики термометров днем покажут -3, а вечером поднимется до +1. Атмосферное давление составит 738-752 миллиметров ртутного столба.

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