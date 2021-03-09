В Новосибирской области 16-летняя девочка пыталась покончить с собой после расставания с парнем

16-летняя девочка попыталась покончить с собой после расставания с парнем. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области 16-летняя девочка попыталась покончить с собой после расставания с парнем. К счастью, ее удалось спасти медикам.

— В больницу в Колыванском районе девочка обратилась днем 6 марта. Она пояснила, что хотела покончить с собой из-за расставания с молодым человеком. Известно, что раньше девочка на учете в ПДН не состояла, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 14-летняя девочка попыталась покончить с собой прямо в школьном туалете. К счастью, девочку удалось спасти — ее госпитализировали. Примечательно, что ЧП произошло в так называемый «день суицида» среди подростков. Якобы, в тот день дети собирались массово покончить с собой. Школьные учителя и руководители кружков просили сибиряков внимательнее следить за досугом подростков. К счастью, никаких трагедий в этот день не произошло.

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