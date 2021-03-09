Персонал АО «РЭС» обеспечил стабильную работу энергосистемы Новосибирской области в праздничные дни

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

К сожалению, первый весенний праздник сопровождался совсем не весенней погодой. С 6 марта на территории региона было объявлено о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных усилением ветра до 20 м/с.

Для контроля ситуации и координации действий всех служб в праздничные дни было налажено взаимодействие между энергетиками и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.

Оперативный персонал АО «РЭС» был переведен на усиленное круглосуточное дежурство. В режиме повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Была обеспечена готовность спецтехники для проведения возможных аварийно-восстановительных работ, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением.

В течение выходных и праздничных дней в электросетевом комплексе АО «РЭС» не было допущено серьезных технологических нарушений, а по всем локальным отключениям оперативно выезжали бригады вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.

В итоге благодаря слаженной работе и ответственному подходу персонала АО «РЭС» выходные и праздничные дни прошли без происшествий даже с учетом неблагоприятных погодных условий.