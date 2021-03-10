Синоптики разочаровали прогнозом погоды в Новосибирске на середину марта 2021 года

В середине марта начнется похолодание. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Синоптики предупреждают: не стоит далеко убирать шубы и теплые штаны. Согласно прогнозу погоды в Новосибирске на середину марта 2021 года, морозы ударят уже в это воскресенье.

— 14 марта ночью температура воздуха опустится до минус 20 градусов, днем немного потеплеет - столбики термометров покажут минус 13 градусов, — прогнозирует сайт «GISMETEO».

Но есть и хорошие новости: по данным сайта «Западно-Сибирского УГМС», уже к концу второй декады марта ожидается потепление от 0 градусов до +5. Временами возможен мокрый снег и дождь.

Как сообщает сервис «Яндекс. Погода» температура воздуха опустится ближе к выходным до минус 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. В течение второй декады ожидается переменная облачность и мокрый снег.

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