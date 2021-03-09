В Новосибирске УАЗ сбил подростка: мальчик попал в больницу

В Новосибирске днем 9 марта водитель УАЗа сбил подростка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске днем 9 марта водитель УАЗа сбил подростка. Как сообщили в Госавтоинспекции по городу, мальчика доставили в больницу.

— Около двух часов дня в Первомайском районе 57-летний водитель автомобиля УАЗ ехал по улице Первомайская со стороны улицы Пожарского в сторону разъезда Иня. Около дома №204 на улице Первомайская он сбил 17-летнего парня, — пояснили в городской автоинспекции.

Молодого человека доставили в больницу с предварительным диагнозом — сотрясение мозга. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.