Пробки в Новосибирске на вечер 9 марта 2021 года: невозможно проехать по Октябрьскому мосту

Сегодня пробки достигли 6 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробки в Новосибирске на вечер 9 марта 2021 года уже сковали город. Согласно сервису «2ГИС» они достигли 6 баллов.

— Невозможно уехать на левый берег, потому что автомобили стоят на Октябрьском мосту в сторону площади Лыщинского. Небольшой затор образовался на улице Ватутина, Блюхера и Новогодняя. Так же застряли машины на улице Троллейной, — сообщает «2ГИС».

На правом берегу дороги более разгружены. Небольшие заторы наблюдаются на улице Дуси Ковальчук и на Ипподромской. Так же машины застряли в пробке на улице Кропоткина.

Судя по карте, на дорогах из-за гололеда столкнулись несколько машин. Например, троллейбус столкнулся с машиной на улице Кирова, а так же недалеко от улицы Зыряновской тоже стукнулись два автомобиля.

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