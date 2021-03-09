Отец сдал в полицию парня, жестоко расправившегося с 17-летней сибирячкой

Молодые люди жили вместе на съемной квартире. Фото: соцсети.

Стали известны страшные подробности убийства 17-летней девушки, произошедшего на улице Кошурникова. Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, отцу убийцы написали друзья его сына и рассказали, что в переписке он признался в расправе. И именно отец парня сдал его

— 7 марта в 00.53 в дежурную часть управления МВД по Новосибирску поступило сообщение от отца подозреваемого в убийстве. Он рассказал, что его сын в съемной квартире на улице Кошурникова убил свою знакомую - первокурсницу городского открытого колледжа. После содеянного молодой человек скрылся с места преступления, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

У самого парня с родителями в последнее время были очень натянутые отношения: молодой человек употреблял наркотики, нигде не учился и не работал. Отец много раз пытался вразумить сына, но потерпев неудачу, практически прекратил с ним общаться...

9 марта молодого человека по решению суда арестовали на два месяца: под стражей он будет находиться до 7 мая.

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