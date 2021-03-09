Под Новосибирском 8 марта женщина попала под поезд и выжила

В Новосибирской области 46-летняя женщина попала под поезд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области вечером 8 марта 46-летняя женщина попала под поезд. Как сообщили в УТ МВД на транспорте по СФО, сибирячка выжила и, к счастью, не получила серьезных травм.

— Прибывшие на место ЧП сотрудники транспортной полиции выяснили, что машинист почтово-багажного поезда, ехавшего из Владивостока, пытался экстренно затормозить, однако предотвратить столкновение не удалось, — пояснили в УТ МВД на транспорте по СФО. — К счастью, медосмотр показал, что 46-летняя женщина не получила серьезных травм.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 16 февраля этого года, на Инской станции едва не погиб 45-летний новосибирец: он попал под колеса поезда. В УТ МВД России по СФО пояснили, что выпивший мужчина шел по рельсам. Он проигнорировал сигналы машиниста, который пытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось.

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