В ДТП в Новосибирской области пострадала 8-летняя девочка

В ДТП в Новосибирской области пострадал 8-летний ребенок. Фото: ГИБДД НСО.

Серьезная авария произошла в Кочковском районе Новосибирской области. Здесь на 198 километре трассы К-17Р столкнулись два автомобиля: «Тойота Карина» и «Лада-217030». ДТП случилось накануне вечером, 8 марта. В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе 8-летний ребенок. Подробности аварии рассказали в областной ГИБДД.

— Авария произошла в 16.10. Женщина 1974 года рождения за рулем автомобиля «Тойота Карина» не справилась с управлением и выехала по полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Лада-217030», которым управлял водитель 1974 года рождения. В ДТП пострадали пассажиры иномарки — мужчина 1973 года рождения и 8-летняя девочка. Кроме того, травмировалась пассажирка автомобиля «Лада» — девушка 1999 года рождения, — сообщили в ГИБДД.

В настоящий момент правоохранители устанавливают причины случившегося, проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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