Под Новосибирском водитель едва не задавил школьницу на пешеходном переходе

Автомобиль ехал прямо на школьницу. Фото: предоставлено Екатериной

Во вторник, 9 марта, в Карасуке машина едва не задавила школьницу на пешеходном переходе. Автомобиль ехал на большой скорости и решила не пропускать ребенка. Подробности КП-Новосибирск рассказала мама девочки.

— Шла с детьми, дочка на полметра впереди меня. Мы почти уже дошли до тротуара, как вдруг появилась машина, хорошо, что ребенок назад отскочил. Водитель не стал тормозить и проехал по пешеходному перехода и тротуару. При этом остальные машины нас пропускали. Он разбил бампер о сугроб. Вышел, собрал его осколки и уехал. Обидно, что даже не узнал как мы, дочка только через час успокоилась, — рассказала сибирячка.

Мама девочки обратилась в полицию.

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