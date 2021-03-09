Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал очистить дворы от снега

Губернатор Травников призвал усилить уборку и вывоз снега в Новосибирской области. Фото: Правительство Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить очистку дворов и вывоз снега, а также начать подготовку к весеннему паводку. Об этом он заявил во вторник, 9 марта, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

По словам Травникова, в этом году в области выпало очень много снега. В связи с чем, нужно подготовиться к различным вариантам развития ситуации. Он призвал не затягивать с вывозом снежных масс, особенно с дворовых территорий. По его словам, при потеплении снег, который скопился за зиму, просядет и создаст неудобства для пешеходов и водителей.

— Эту сырую кашу месить ногами и колесами неприятно никому. Поэтому, просьба усилить работу по очистке дворов и вывозу снега из внутриквартальных территорий, — подчеркнул Травников.

Отметим, что многие новосибирцы жалуются на некачественную уборку снега. По словам горожан, нечищеные дороги создают аварийные ситуации и приводят к заторам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.