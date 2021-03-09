В минздраве прокомментировали ситуацию с застрявшими в снегу машинами «скорой помощи»

В минздраве Новосибирска прокомментировали инцидент с застрявшей скорой. Архив "КП". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В новосибирском минздраве прокомментировали ситуацию с застрявшими машинами медиков в снегу. Инцидент произошел во дворе дома на 2-й Воинской улице. Напомним, местная жительница сняла происходящее на видео и опубликовала его в соцсети. Горожанка утверждала, что медики прибыли на вызов к мужчине с инсультом. Однако пресс-секретарь ведомства Светлана Шуваева сообщила, что автор видео ошиблась с диагнозом пациента.

— Медики осмотрели пациента, оказали ему необходимую помощь, госпитализация ему не потребовалась. Уже после вызова машина без пациента забуксовала в снегу, — рассказала КП — Новосибирск представитель минздрава.

Светлана Шуваева подчеркнула, что в случае, если бы в машине оказался пациент, его незамедлительно переместили бы в другую карету скорой помощи. Отметим, что ответственность за своевременную очистку дворовой территории от снега лежит на Управляющей компании.

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