Мужчина проткнул ногу и повис на заборе. Фото: АСТ-54
В поселке Элитном помощь понадобилась выпившему мужчине. Он пытался перелезть через забор, но напоролся на один из острых элементов. Новосибирец проткнул ногу и не мог самостоятельно слезть с ограждения.
На место происшествия выехали спасатели и врачи. Они помогли снять мужчину с забора и оказали ему первую медицинскую помощь. После этого новосибирца госпитализировали в больницу. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
С их слов, мужчина полез через забор, потому что его не пускали в дом друзья.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Заельцовском районе Новосибирска серьезно пострадал мужчина. Выпивший он пытался перелезть через забор, но в какой-то момент зацепился за острую пику штатининой. Забор проткнул ему ногу: мужчина повис. Медики диагностировали у него перелом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Зацепился штаниной за острую пику»: новосибирец проткнул ногу, когда пытался перелезть через забор.
Мужчину аккуратно сняли спасатели, а медики диагностировали у него перелом. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер