Новосибирец проткнул ногу, когда пытался перелезть через забор

Мужчина проткнул ногу и повис на заборе. Фото: АСТ-54

В поселке Элитном помощь понадобилась выпившему мужчине. Он пытался перелезть через забор, но напоролся на один из острых элементов. Новосибирец проткнул ногу и не мог самостоятельно слезть с ограждения.

На место происшествия выехали спасатели и врачи. Они помогли снять мужчину с забора и оказали ему первую медицинскую помощь. После этого новосибирца госпитализировали в больницу. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

С их слов, мужчина полез через забор, потому что его не пускали в дом друзья.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Заельцовском районе Новосибирска серьезно пострадал мужчина. Выпивший он пытался перелезть через забор, но в какой-то момент зацепился за острую пику штатининой. Забор проткнул ему ногу: мужчина повис. Медики диагностировали у него перелом.

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