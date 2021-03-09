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Общество

«За свои деньги нанимаем трактор»: новосибирец пожаловался на заваленный снегом тротуар

Со слов мужчины, за всю зиму никто не чистил на улицах снег
Ульяна ДЖАНКОВА
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Тротуары ни разу не чистили от снега за всю зиму. Фото: стоп-кадр

Тротуары ни разу не чистили от снега за всю зиму. Фото: стоп-кадр

Житель Дзержинского района Новосибирска пожаловался КП-Новосибирск на заваленные снегом тротуары по улице Ставропольской 1 переулок, Ставропольской 2 переулок и Курильской. Мужчина рассказал, что всю зиму люди вынуждены нанимать трактор за свои деньги, чтоб убрать сугробы.

— Мы живем в частном секторе. У нас нет ни одного чищеного тротуара. Из-за сугробов не видно людей, которые переходят дорогу. За зиму ни разу тут не чистили снег, при том, что мы каждый день делаем заявку. Люди сами чистят дорогу, складываются деньгами и нанимают трактор, — рассказал КП-Новосибирск местный житель. — Здесь живут инвалиды, которые не могут двигаться, либо кому сложно ходить. Медики тут проехать не могут.

В качестве подтверждения своих слов, мужчина снял на видео заснеженные дороги.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.

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