«Мы не можем отсюда уехать»: новосибирцы пожаловались на транспортный коллапс из-за ремонта дороги

Жители Новосибирска жалуются на транспортный коллапс из-за затянувшегося ремонта дороги. Фото: Инстаграм-аккаунт ghest_novosibirsk.

Жители Новосибирска рассказали в соцсети о затянувшемся ремонте дороги в Южно-Чемском микрорайоне. По их словам, работы на участке от железнодорожного переезда по Советскому шоссе и до Матрешкиного двора не могут завершить второй год. Они уточнили, осенью 2020 года здесь сделали лишь половину дороги, а проезжую часть сузили до двух полос. Из-за этого в микрорайоне ежедневно происходит транспортный коллапс.

— По утрам с 6 часов образовываются километровые пробки, люди по 30-40 человек в морозы стоят на остановках часами, пытаясь дождаться транспорта, общественный транспорт переполнен до такого состояния, что даже двери не могут открыться, — говорится в группе ghest_novosibirsk.

По словам местных жителей, вечером ситуация на этом участке дороги аналогичная. Кроме того, ее усугубляет движение поездов. Перекрытие железнодорожных путей блокирует проезд по улице Петухова с обеих сторон.

— Перекресток Бронной и Петухова очень аварийный, светофора там нет, поток транспорта огромный, плюс выезд из ЖК «Тулинка» прямо на этот перекресток, и все стараются проскочить, — добавляют новосибирцы.

При этом микрорайон продолжают активно застраивать. Так как жителей становится больше с каждым днем, дорожная ситуация ухудшается. Горожане переживают, что если дорогу так и не отремонтируют, они вовсе не смогут передвигаться по району на общественном транспорте или автомобиле.

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