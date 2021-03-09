В Новосибирске загорелся пивной магазин: пожарные рассказали, в чем причина

В Новосибирске загорелся пивной магазин. Фото: АСТ-54

Во вторник, 9 марта, в Калининском районе Новосибирска на улице Фадеева загорелся пивной магазин. Со слов очевидцев, густой дым затянул все кругом. На место происшествия прибыли пожарные.

— Сообщение о возгорании поступило около 10.00. Во время разведки пожарные в павильоне людей не обнаружили. Также в ходе тушения пожара из горящего павильона спасатели эвакуировали газовый баллон. Внутри горела мебель и фритюр, — уточнили в МЧС по Новосибирской области.

Известно, что из горящего павильона выбрались три человека. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние здания.

По предварительной информации, на пожаре никто не пострадал.

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