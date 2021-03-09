«Ростелеком» в Новосибирске помогает спасать жизни

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Это стало возможным благодаря региональному проекту «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», одна из задач которого - оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями домов и квартир, в которых живут многодетные семьи.

Новосибирский филиал «Ростелекома» установил жителям района 634 автономных дымовых пожарных извещателя с GSM-модулем. В помещении Единой дежурной диспетчерской службы Новосибирского района Новосибирской области также была смонтирована система мониторинга с программным обеспечением «Лавина», с помощью которой дежурные службы круглосуточно отслеживают состояние приборов.

- Установка и обслуживание пожарных извещателей - важная социальная работа, которую в том числе проводит компания «Ростелеком». В случае пожара эти умные приборы не только подают звуковой сигнал, но и отправляют сообщение на пульт диспетчерской службы. Это помогает людям оперативно покинуть задымленные помещения, а спасательным подразделениям пожарной охраны - вовремя приехать на место происшествия, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, автономными дымовыми пожарными извещателями с возможностью вывода сигнала в единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов в регионе обеспечены порядка 14 тысяч домохозяйств. Еще у четырех тысяч семей установлены извещатели без GSM-модуля, так как в их населенных пунктах нет устойчивой сотовой связи. За 2020 год благодаря таким устройствам спасены 73 человека.