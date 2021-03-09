Сибирячку возмутил хлеб с ржавым гвоздем внутри

Жительница Новосибирска купила хлеб с ржавым гвоздем внутри. Фото: incident.nsk.

Покупка хлеба обернулась для жительницы Новосибирска неприятным сюрпризом. Внутри булки сибирячка обнаружила опасную начинку — ржавый гвоздь. По словам женщины, он был полностью запечен в хлебе. Горожанка сфотографировала находку и опубликовала в соцсети.

Женщина сообщила, что приобрела хлеб в пекарне на улице Новосибирская, 19 «А» в субботу, 7 марта. Сибирячка отметила, что такая покупка могла серьезно навредить ее здоровью.

— В булке хлеба был обнаружен ржавый гвоздь. Он был полностью запечен в хлебе. Если бы я надкусила данный кусок хлеба? — написала женщина в группе «Инцидент Новосибирск».

Комментаторы поста разделили возмущение сибирячки. Некоторые из них отметили, что в этой пекарне часто продают некачественные продукты. Новосибирцы посоветовали женщине обратиться в Роспотребнадзор.

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