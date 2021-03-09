Сибиряк вырвал из рук 57-летней женщины сумку с деньгами и сбежал

Сибиряка, вырвавшего из рук женщины сумку с деньгами, задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Бердске 33-летний мужчина вырвал из рук 57-летней женщины сумку и сбежал. Инцидент произошел рано утром 7 марта на переходном мосту по улице Вокзальной. В сумке было 6500 рублей. Сибирячка обратилась за помощью в полицию.

— Она запомнила напавшего на нее мужчину, была составлена ориентировка. Сотрудники ППС нашли сибиряка и доставили его в отдел. Далеко убежать он не успел. Его задержали у одного из домов на улице Вокзальной, — уточнили в ГУМВД по Новосибирской области.

Известно, что ранее мужчина уже был судим. Сам мужчина проживает в Искитимском районе.

Возбуждено уголовное дело статье «Грабеж». На время следствия его определили в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.