В Новосибирске «скорая», приехавшая к пациенту с инсультом, застряла в снегу

В Новосибирске скорая застряла в снегу во дворе. Фото: стоп-кадр.

Во дворе дома в Октябрьском районе Новосибирска в снегу увязла «скорая», которая приехала на вызов к пациенту. Инцидент произошел вечером 8 марта во дворе дома на 2-й Воинской улице. Вытащить машину из снежного плена пытались две других кареты медицинской помощи. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали его в соцсети.

— Врачи приехали на вызов к мужчине с инсультом. Однако по пути к подъезду попали в западню. Второй автомобиль медиков, который приехал помочь, также застрял, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

Машины не могли выбраться из снежного плена несколько часов.

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