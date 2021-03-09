Пробки в Новосибирске на утро 9 марта 2021 года: на площади Лыщинского затор

Пробки с утра достигли 7 баллов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Новосибирске на утро 9 марта 2021 года сковали весь город. На данный момент они достигают 7 баллов. Причиной заторов на дорогах мог стать гололед на дорогах. О нем предупреждали синоптики.

— С площади Труда невозможно выехать ни на какую улицу. В сторону улицы Сибиряков-Гвардейце в нельзя заехать с Немировича-Данченко. На площади Лыщинского так же образовался затор во все стороны, — сообщает сервис «2ГИС».

На правом берегу ситуация ни чуть не лучше. Заторы образовались на улице Большевистской и Кирова. Автомобилистам сложно проехать по Гусинобродскому шоссе. Пробка образовалась так же на Каменском шоссе.

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