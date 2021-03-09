Погода в Новосибирске на 9 марта 2021 года: что обещают синоптики

Днем будет тепло и солнечно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 9 марта 2021 года обещает быть снежной и ветреной. Об этом сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС»

— Днем 9 марта будет переменная облачность, возможно, что пойдет снег. На дорогах гололед. Днем столбики термометров покажут -5...-7 градусов, ночью опустится до -15. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 11 метров в секунду, — рассказывают синоптики.

Согласно сервису «Яндекс. Погода» день будет теплым и солнечным. Днем температура воздуха составит -9...-6 градусов, а ночью похолодает до -11. Атмосферное давление составит 753-754 миллиметра ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.