ДТП в Новосибирске: пострадала 7-летняя девочка в «Кадиллаке» и четверо взрослых

Две иномарки столкнулись вечером 8 марта. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Новосибирске столкнулись две иномарки. Это произошло в 21:15, когда один из автомобилей вылетел на встречную полосу.

По данным ГИБДД Новосибирска, Toyota Harrier и Cadillac ехали по улице Сибиряков-Гвардейцев. Между Северным проездом и улицей Мира Toyota Harrier вылетела на встречную полосу, и машины столкнулись. После этого Cadillac налетел на столб.

- Водитель автомобиля Toyota Harrier и его пассажирка с травмами доставлены в больницу. Водитель автомобиля Cadillac, женщина-пассажир и 7-летняя девочка доставлены с травмами в больницу, - перечисляют пострадавших сотрудники ГИБДД.

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