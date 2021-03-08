Новосибирские спасатели распилили кольцо на пальце 12-летней девочки

Спасатели помогли ребенку избавиться от колечка. Фото: МАСС.

7 марта новосибирские спасатели избавили ребенка от украшения, которое буквально впилось в пальчик. Сигнал о проблеме поступил на телефон дежурного в девятом часу вечера.

- Поступила заявка с просьбой оказать помощь в снятии колечка с указательного пальца правой руки ребёнка. Пальчик опух и самостоятельно снять колечко родители не смогли, - сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба. - Прибыв на место, спасатели осмотрели руку девочки и приняли решение перепилить колечко с помощью специальной насадки на дрель.

Уже через час после звонка спасателям, девочка была освобождена от «пленившего» ее кольца. В МАСС говорят, что помощь врачей ребенку не понадобилась.

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