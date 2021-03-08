6 жителей Новосибирской области умерли от коронавируса за сутки

Еще шесть жителей Новосибирской области умерли от коронавируса.
Фото: Никита МАНЬКО
За очередные сутки от коронавируса в Новосибирской области умерло 6 человек.
- Мужчины в возрасте 53 года, 79 лет, 81 год и женщины в возрасте 68 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 495 человек, - сообщает Оперативный штаб региона.
Наиболее высокой смертность от ковида в регионе была в январе и начале февраля. Тогда официально власти несколько раз сообщали о десяти умерших в сутки.
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