Рекордно низкую заболеваемость коронавирусом зарегистрировал новосибирский оперштаб

За сутки коронавирусом заболели 100 жителей региона.
Фото: Артем КИЛЬКИН
100 человек, заболевших коронавирусом за сутки, насчитал Оперативный штаб Новосибирской области. Прежде, такой показатель был зафиксирован 4 марта.
Более низкая заболеваемость была установлена только в октябре прошлого года. Впрочем, тогда статистика оперативного штаба была неоднократно опровергнута представителями частных клиник, как заниженная.
- В отделениях интенсивной терапии находятся 100 человек. На ИВЛ – 16 пациентов, - сообщает также оперштаб.
Официально снижение заболеваемости медики фиксируют с начала зимы. Так, например, 3 декабря оперативный штаб отчитался о 186 фактах заражения в регионе.
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