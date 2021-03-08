Колоссальная цифра: в МВД подсчитали количество ДТП из-за плохих дорог в Новосибирске

Качество новосибирских дорог оставляет желать лучшего.
Фото: "КП" Архив
1172 ДТП произошло в Новосибирской области из-за неудовлетворительного состояния дорог. Такую цифру представил глава областного управления МВД России Андрей Кульков председателю Заксобрания региона (текст отчета есть в распоряжении КП-Новосибирск). Речь идет о показателях за год.
В документе говорится, что количество таких ДТП возросло на 4,9%.
«По линии дорожного надзора предъявлено 774 (+4,9%) штрафных санкции юридическим и 262 (+46,4%) должностным лицам дорожных организаций», - также указано в отчете Андрея Кулькова.
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