Исследование показало, что новосибирцы недолюбливают сериалы

Новосибирцы - не фанаты сериалов. Фото: кадр из фильма "Рабыня Изаура".

Жители Новосибирска недолюбливают сериалы. Такой вывод напрашивается по итогам исследования агентства Zoom market.

Маркетологи говорят, что опросили жителей 24 российских городов, чтобы понять, где люди охотней смотрят многосерийные фильмы.

Исходя из ответов, получилось, что новосибирцы чаще других предпочитают полнометражные фильмы, а не сериалы. Во всяком случае, в рейтинге «сериальных поклонников» жители сибирской столицы заняли только 21-е место. А вот главными фанатами сериалов оказались жители Перми, Омска и Волгограда. У этих городов – первое, второе и третье места рейтинга соответственно.

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