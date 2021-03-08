Сколько преступлений совершают мигранты, подсчитали в новосибирском управлении МВД

Поток мигрантов в Новосибирск уменьшился. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции подсчитали, сколько преступлений совершают в Новосибирской области мигранты. Эту цифру глава региона Андрей Кульков представил в своем отчете перед депутатами Заксобрания (полный текст есть в распоряжении КП-Новосибирск).

«Иностранные граждане существенного влияния на криминогенную обстановку в области не оказывают. Число преступлений, совершенных ими сократилось на 8,1% (430) и составляет 0,8% от общего количества преступлений, зарегистрированных на территории области», - говорится в документе, где собраны данные за год.

Также в отчете указано, сколько иностранцев встало в регионе на учет за этот же период:

«Поставлено на миграционный учет 152 658 (-54,1%) человек, в том числе с целью осуществления трудовой деятельности поставлено 31 747 (-60,9%)».

Сокращение мигрантов, по всей видимости, связано с ограничениями во время пандемии коронавируса.

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