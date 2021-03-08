Погода в Новосибирске на 8 марта 2021 года: к 16 часам будет почти идеально

На улице становится все теплее. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Международный женский день температура в Новосибирске ожидается в диапазоне от -7°С до -1°С. При этом наиболее теплый период должен наступить к 16 часам дня. Таковы прогнозы портала Gismeteo.

В течение всего дня будет пасмурно, а поздним вечером ожидаются и снежные осадки. Исключение – небольшой период времени так же около 16 часов. В этот время, считают синоптики, тучи должны расступиться, а день – стать ясным.

Правда, насладиться хорошей весенней погодой может помешать ветер. В этот день его скорость будет достигать 13 метров в секунду.

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