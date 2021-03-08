Блогерша, пострадавшая во время драки в баре «Путч», показала фото дебошира, сломавшего ей нос

Самый крупный мужчина кинулся на спортсменку. Фото: предоставлены героями публикации

Мастер спорта по пауэрлифтингу Наталья, пострадавшая во время драки в новосибирском баре, опубликовала в соцсетях скриншот с с лицом человека, который сломал ей нос стаканом и разбил об голову стул.

— Я не понимаю, почему этот человек выбрал мишенью именно хрупкую девушку и кинул мне в лицо стеклянный стакан. А потом, видимо, удивился, что я, истекая кровью и поливая ею все вокруг, не упала. Потому решил добить меня стулом по затылку и плечу, после чего я просто потеряла сознание и ничего не помню, — сообщила Наталья.

Мастер спорта по пауэрлифтингу пришла в бар за новой татуировкой. Фото: предоставлено героями публикации

Врачи диагностировали у сибирячки закрытый перелом костей носа со смещением, ушибленную рану головы. Наталья выписалась из больницы и опознала нападавшего на видео с камер. Девушка утверждает, что погромщики отдыхали в соседнем заведении с кальянами.

— На видео слышно что они упоминают Саню, то есть это из-за него весь конфликт. Почему полиция не может найти тех, кто отдыхал в соседнем заведении? Кажется, нападавшие пришли из соседней кальянной , — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Девушка написала заявление в полицию. Кроме нее пострадал еще один посетитель — ему сломали челюсть в двух местах. Полиция опросила участников драки и разыскивает подозреваемых.

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