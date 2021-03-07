Прохожие спасли новосибирца, упавшего в ледяную Обь: это попало на видео

Новосибирцы спасли мужчину, упавшего в реку Обь. Фото: стоп-кадр

В воскресенье, 7 марта, новосибирцы, гуляющие по Михайловской набережной, стали свидетелями, как человек сорвался с Октябрьского моста. Он приземлился на замерзшую реку Обь. Рискуя жизнью, к нему на помощь по замерзшей реке бросились прохожие. Те, кто остался на набережной вызвали спасателей и медиков.

— Новосибирцы! Вы прекрасны! Сегодня с моста упал человек, но сразу к нему бросились прогуливающиеся на набережной люди! Вызвали скорую, спасателей. Все приехала очень быстро и человека спасли! В такие минуты я счастлива, что живу в окружении таких людей! — написала на своей странице в «Facebook» заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

КП-Новосибирск она уточнила, что человеку повезло то, что он упал на заснеженную реку. Возможно, именно это спасло ему жизнь.

Очевидцы сняли на видео, как пострадавшего транспортируют по замерзшей реке до машины медиков.

— Это мужчина 27 лет. Он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2. У него диагностированы травмы ног и позвоночника, — уточнила КП-Новосибирск главный врач Станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

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