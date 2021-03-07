Следователи проверят органы опеки после пожара, где едва не погибли трое детей

Малышей спасли датчик дыма и пожарные. Фото: МЧС по НСО
Следователи проводят проверку после пожара в двухквартирном доме в селе Плотникова. Там чудом выжили трое маленьких детей. Из горящей квартиры их вынесли пожарные. Родители объявились, когда огонь тушили спасатели. Они рассказали, что в доме есть дети. Жизнь малышам спас датчик дыма. Он вовремя подал сигнал, когда дом загорелся.
— Организована доследственная проверка по факту халатности органов опеки. Семья состояла на учете, как неблагополучная. В рамках проверки следователи установят, надлежащим ли образом осуществлялся контроль органами опеки за семьей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Известно, что дети надышались дымом и были госпитализированы в больницу с отравлением.
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