На парня, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки, завели уголовное дело. Фото: соцсети
В воскресенье, 7 марта, в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после убийства 17-летней девушки. Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Кошурникова в Дзержинском районе города. В убийстве подозревают ее 19-летнего сожителя. После преступления он забрал деньги девушки и пытался спрятаться в Кемерово. Туда он хотел доехать на такси, но в пути попал в ДТП. До города его подвез дальнобойщик. В Кемерово подозреваемый хотел встретиться со знакомой. Но с ней уже связались полицейские. Девушка назначила встречу парню, на которой полицейские его задержали.
— В настоящий момент злоумышленника доставляют к следователю СКР. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Ране КП-Новосибирск, что по версии знакомых, причиной для убийства послужили наркотики. Парню нужны были деньги на очередную дозу.
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