Трое маленьких детей, которых спасли на пожаре под Новосибирском, были дома без родителей

Малышей, которых спасли на пожаре, оставили одних дома без присмотра. Фото: МЧС по НСО

Стали известны новые подробности пожара в селе Плотниково Новосибирской области. Там из горящего дома спасатели вынесли троих маленьких детей.

— В двухквартирном доме сработал датчик дыма. На момент прибытия первых пожарных расчетов горела половина бревенчатого здания. В ходе разведки сотрудники отдельного поста пожарной части № 130 в составе звеньев газодымозащитной службы обнаружили троих детей. В доме горели домашние вещи. Вторая квартира огнем не повреждена, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Родители малышей подошли к горящему дому, когда его тушили пожарные. Фото: МЧС по НСО

Известно, что родители объявились, когда пожарные уже тушили дом. Она рассказали, что дети были дома одни без присмотра.

Малыши надышались дымом и госпитализированы в больницу с отравлением. В областной прокуратуре уточнили возраст детей: 1, 1,5 и 5 лет.

От трагедии спас датчик дыма. Фото: МЧС по НСО

— Прокуратура района проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности, а также соблюдение прав несовершеннолетних детей, оставшихся без надзора родителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — прокомментировали в ведомстве.

Точную причину пожара установят дознаватели МЧС по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.