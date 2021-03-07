В Новосибирске от коронавируса умерли восемь человек за сутки: самому старшему был 81 год

В Новосибирске от коронавируса умерли 8 человек за сутки. Фото: Олег Укладов

В воскресенье, 7 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни восьми пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 60 лет, 70 лет, 71 год, 81 год и женщины в возрасте 50 лет, 63 года, 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 489 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 103 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 19 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 102 человека, выздоровели 48 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 36499 человек, в том числе 2072 ребенка, выздоровел 33501 пациент.

Напомним, до конца марта в регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В это время необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также под запретом все массовые мероприятия.

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