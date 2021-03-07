Под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома троих детей

Пожарные спасли троих детей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воскресенье, 7 марта, в селе Плотниково Новосибирской области загорелся двухквартирный дом. Сообщение о пожаре поступило спасателям около 12.00: сработал датчик дыма. Из горящего дома пожарные спасли троих детей. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.
— На момент прибытия первых пожарных расчетов горела половина здания. В настоящий момент личный состав дежурного караула осуществляет ликвидацию пожара, специалисты газодымозащитной службы проверяют помещения внутри на наличие людей, — уточнили в ведомстве.
Где в момент пожара были родители детей пока неизвестно.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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