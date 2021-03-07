Под Новосибирском пенсионерка пыталась задушить кота

Подростки стали свидетелями жуткой картины. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Под Новосибирском, в поселке Сокур, пенсионерка пыталась задушить кота. Женщина привязала кота за голову к кузову грузовика и ждала, пока он погибнет. Животное спасли школьники, которые шли мимо. Подростки потребовали, чтобы женщина отпустила кота, иначе они все расскажут полицейским. Школьникам пожилая женщина объяснила, что кот ей мешал, поэтому она решилась на такой шаг. Об этом рассказали родителя подростков в группе «Инцидент Новосибирск».

— В руках у нее был нож, — рассказали родители школьников в паблике.

В итоге пенсионерка отвязала кота и бросила его в кузов грузовика. Известно, что животное выжило.

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