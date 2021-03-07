В Новосибирске полицейские выследили грабителя по следам на снегу

Полицейские задержали грабителя, выследив его по следам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские полицейские задержали мужчину, укравшего из шести квартир золотые украшения. Общий ущерб оценили в 60 тысяч рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— С декабря 2020 года по февраль 2021 года в полицию поступило несколько заявлений от жителей Октябрьского района. Так, 16 февраля в полицию обратилась 50-летняя жительница дома по улице Толстого, которая сообщила, что из ее дома пропали 2 золотых кольца. Ущерб составил 45 тысяч рублей. Опросив потерпевшую, полицейские отправились на поиски злоумышленника. Для начала осмотрели территорию микрорайона, потом опросили свидетелей. Один мужчина сообщил, что видел, как подозрительный мужчина от дома, где живет потерпевшая, убегал в сторону соседней улицы. Оперативники заметили свежие следы от обуви на снегу, которые и указали путь отхода предполагаемого похитителя украшений. Вскоре мужчину задержали в квартире, где он жил, — уточнили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что 33-летний злоумышленник проникал в квартиры днем, причем грабил он жилье, находящиеся с ним по соседству. Золотые украшения он успел продать.

На него завели уголовное дело по статье «Кража и покушение на кражу». Его взяли под арест.

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