«Он тебе в отцы годится, ты что делаешь?»: двое новосибирцев подрались в торговом центре

Новосибирцы подрались на полу в торговом центре. Фото: стоп-кадр.

Вечером в субботу, 6 марта, в торговом центре «Версаль» на площади Карла Маркса подрались двое новосибирцев. Противники вцепились друг в друга, упав на пол, а очевидцы пытались их остановить. Их борьба попали на видео. Судя по ролику, один из мужчин был значительно старше другого.

— Успокойся!

— Где охрана?

— Он тебе в отцы годится, ты что делаешь? — кричали сибиряки.

Дерущихся получилось разнять, но они продолжали кричать друг на друга матом.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск ответили, что заявлений и сообщений в полицию по данному факту не поступало.

Напомним, в ночь на 6 марта несколько человек разгромили бар в центре Новосибирска и избили посетителей. Сильнее всего пострадали двое человек: дебоширы сломали челюсть парню, и нос — девушке.

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