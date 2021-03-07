Погода в Новосибирске на 7 марта 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

Синоптики рассказали, какой будет погода 7 марта. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Погода в Новосибирске на 7 марта 2021 будет совсем не весенней: в городе ожидается ветер и мокрый снег. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Будет облачно, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Температура воздуха составит минус 1 — минус 3 градуса, по области от 0 до минус 5 градусов. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, местами по области — до 20 градусов в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает мокрый снег. Утром столбик термометра покажет минус 7 градусов, а днем потеплеет до минус 4 градусов. Так что если вы собираетесь на улицу, одевайтесь потеплее.

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