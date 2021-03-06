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Общество

В Новосибирске четверо бывших детдомовцев отобрали у сироты 100 тысяч рублей

Преступников задержали бойцы ОМОН
Надежда РЫЖКИНА
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Среди преступников были парни от 18 до 20 лет.

Среди преступников были парни от 18 до 20 лет.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске четыре бывших детдомовца организовали преступную группу и похитили у другого воспитанника детского дома 100 тысяч рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— В преступную группу входило четверо молодых лет от 18 до 20 лет, двое из них ранее были судимы за кражу и грабеж. Вечером 2 февраля в квартире дома по улице Гоголя они с применением насилия отобрали у выпускника детского дома 100 000 рублей, которые были выплачены ему как субсидия на приобретение жилья, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». З марта всех четверых задержали при поддержке ОМОН областного Управления Росгвардии, допросили, по их адресам провели обыски. Проводится дальнейшее расследование.

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