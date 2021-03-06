Метель в Новосибирске 6 марта 2021: сильный ветер срывает кровли с домов

Ветер отрывает обшивку фасада и кровлю домов. Фото: стоп-кадры.

Метель в Новосибирске 6 марта 2021 продолжает бушевать в городе. На этот раз она нанесла урон нескольким домам и автобусной остановке.

Так, у дома №27/1 на улице Адриена Лежена порывы ветра оторвали внешнюю обшивку на фасаде. У дома № 31 на улице Учительской начала отрываться кровля. А на улице Блюхера ветер сорвал крышу остановки «Горский Жилмассив».

Сибиряки сняли на видео урон от стихии, поделившись видеороликами в группе «АСТ-54».

— Не ходите, пожалуйста, там стена рушится, — предостерегают они.

Напомним, ранее в Новосибирске сильные порывы срывали дорожные знаки, а на трассах области и была плохая видимость. МЧС предупреждают, что метели никуда не уйдут, и к ночи 7 марта будет ветер до 20 метров в секунду.

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