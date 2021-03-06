В Новосибирске от коронавируса скончались еще 7 человек: самому младшему было 44 года

От коронавируса умерли еще 7 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 6 марта оперативный штаб Новосибирской области сообщил новую информацию о заболевших коронавирусом. За последние сутки от инфекции умерли еще 7 человек.

— Это мужчины в возрасте 44 года, 62 года, 77 лет, 82 года и женщины в возрасте 50 лет, 62 года, 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 482 человека, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 99 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 16 пациентов.

За последние сутки заболели еще 109 человек, выздоровели 124 сибиряка.

В сумме с начала пандемии коронавирус диагностировали у 36 397 новосибирцев, в том числе у 2061 ребенка, выздоровели 33 453 пациента.

Напомним, до конца марта в регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В это время необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также под запретом все массовые мероприятия.

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