В «Сибирском Антраците» подвели итоги конкурса «Рабочий года-2020»

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Михаил Коломиец работает в «Сибантраците» вахтовым методом уже восемь лет. Его экипаж «всегда в плюсе», рассказывает победитель, традиционно выполняет и перевыполняет план по отгрузке угля. В частности, в сентябре прошлого года он показал наибольшую производительность труда в компании, перевыполнив план на 45%. «Конкурс - Рабочий года» мотивирует сотрудников «Сибирского Антрацита» работать еще лучше, с максимальной отдачей. Когда ты знаешь, что твой труд компания оценивает и вознаграждает по заслугам, то работать приятнее, легче и интереснее, - говорит победитель.

«Рабочий года» - ежегодный конкурс, который проводится в «Сибирском Антраците» уже одиннадцатый раз. В нем участвуют только представители рабочих профессий. 12 лучших рабочих каждого месяца встретились в финале конкурса, который прошел 5 марта в Евсинском доме культуры. Поскольку все претенденты одинаково достойны победы, выбор победителя доверили фортуне. Генератор случайных чисел определил лучшего.

Исполнительный директор «Сибирского Антрацита» Сергей Коломников отметил, что предприятие с достоинством справилось со всеми вызовами непростого для угольного рынка 2020 года: «Безусловно, это заслуга всего нашего большого коллектива. В финал конкурса вышли лучшие из лучших. Это люди, которые внесли свой вклад в выполнение экономических показателей компании. Мы ценим их труд и гордимся ими».

Директор по персоналу управляющей компании «Сибантрацит» Сергей Давыдов назвал труд работников «Сибирского Антрацита» бесценным.

- Не все угольные компании в 2020 году справились с сохранением численности персонала, с реализацией бизнес-планов, не всем удалось сохранить фонд оплаты труда. У нас это получилось. Развитие предприятий «Сибантрацита», их возможностей по продаже и логистике позволяет с уверенностью смотреть в будущее, - заявил Сергей Давыдов, выразив благодарность как номинантам конкурса, так и всему трудовому коллективу предприятия.