«Дверь бьет в телевизор»: дизайнер сделала сибирякам проект квартиры, в которой невозможно жить, и отказывается вернуть деньги

Сибирячке не понравился проект расстановки мебели, который ей предложила дизайнер. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жительница Новосибирска пожаловалась на недобросовестного дизайнера интерьеров, которая рекламирует свои услуги в интернете. Сибирячка внесла предоплату, но осталась недовольна проектом дизайнера.

— Я перевела ей 4500 рублей. Далее «дизайнер» выслала несколько вариантов интерьера, которые совершенно не подходили. В первом варианте шкаф стоит за дверью и подпирает ее так, что дверь вообще не открывается. Во втором за дверью расположен телевизор, и дверь ударяет в середину экрана, если ее открыть, — рассказала женщина КП-Новосибирск.

Сибирячка сказала дизайнеру, что ее решения ей не нравятся, и попросила вернуть деньги, на что получила отказ.

— Мне ответили: «Вы сами не знаете, что вам нужно». Для нее поменять местами табуретки — уже новое решение. Я просила найти другие решения даже сама искала варианты расстановки мебели в интернете, чтобы помочь. Но дизайнер не захотела что-то менять и стала требовать деньги дополнительно. В итоге отказалась выполнять работу и не вернула даже деньги за то, что не выполнила, — говорит женщина.

Сейчас она написала на специалиста в полицию и планирует сообщить в налоговую инспекцию.

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