Метель в Новосибирске 6 марта 2021 года: из-за вьюги автомобилисты застряли на трассах

В Новосибирской области сильно замело трассы. Фото: стоп-кадр из видео.

Метель в Новосибирске 6 марта 2021 года с раннего утра разгулялась на нескольких трассах: в снежном плену оказались десятки автомобилистов.

— В нашем полку прибыло, сидим, ждем. Там пять машин стоит, и нас здесь собралось четверо. Впереди — перемет по пояс, метров на восемьсот, — рассказывает застрявший на трассе водитель в группе «АСТ-54».

Также в паблике сообщают о сильных метелях на трассах Р-254, в направлении Новокузнецка и Барнаула, где сильно снижена видимость.

Напомним, на эти выходные синоптики обещали теплую, но очень ветреную погоду. По данным Новосибирского Гидрометцентра, 6 марта по области днем скорость ветра составит до 20 м/с, а ночью — до 23 м/с. Накануне вечером на дорогах Новосибирска сильные порывы оборвали дорожные знаки, на трассах области была такая же плохая видимость.

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