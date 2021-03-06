В Новосибирске 37-летний сварщик сломал палец полицейскому

Мужчина напал на сотрудника в отделе полиции.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
37-летний новосибирец сломал палец сотруднику полиции. Мужчина работает на заводе газоэлектросварщиком, несколько раз был судим за кражу, грабеж и разбой. За последнее правонарушение его вызвали в полицию. Там сибиряк напал на участкового, который составлял на него административный протокол.
— 4 марта в 14:40 в рабочем кабинете отдела полиции Дзержинского района 37-летний гражданин оказал сопротивление сотруднику полиции, сломав ему палец на левой руке. Нападавший помещен в спецприемник за административное правонарушение по статье КоАП РФ «Мелкое хищение», полицейскому назначено амбулаторное лечение, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее в новосибирском метро другой новосибирец напал на полицейского, ударив его кулаком в глаз.
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