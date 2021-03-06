Эксперты рассказали, как распознать домашнее насилие в семье и куда обращаться

Рассказываем, где в Новосибирской области можно получить временное убежище от домашней тирании. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России больше года длятся споры насчет закона о домашнем насилии. Тем временем не исчезают новости о самых громких делах, где сибирячки подвергаются насилию со стороны своих мужей и молодых людей. Психологи рассказывают, как распознать тревожные звоночки и где спастись от домашней тирании.

— Легче всего под власть абьюзеров попадают люди, которые подвергались насилию в детстве или подростковом возрасте. И чаще всего «под раздачу» попадают женщины, рожденные в СССР.В восприятии этих людей насилие ужасно, но нет сил и даже мыслей противостоять ему, — рассказала изданию «Ведомости Законодательного собрания НСО» психолог-консультант Наталья Гончарова. — Жертвы насилия не видят собственной ценности, считают себя виноватыми и часто стыдятся происходящего. Приходится много работать над их самооценкой.

Эксперт отмечает, что абьюзеры сразу же начинают диктовать свои правила, хотя на первых порах могут делать много романтичных поступков. Из-за этого женщины часто принимают их стремление к власти за любовь.

— Абьюзер быстро завоевывает доверие и узнает все до мельчайших подробностей о своей жертве. При этом он начинает регулировать вашу жизнь. А со временем, под видом заботы, будет отслеживать ваши переписки в мессенджерах, устанавливать ограничения или запреты на общение, — продолжает Наталья Гончарова.

В такой ситуации, особенно без поддержки близких, бывает, что женщине просто некуда идти: нет денег на обеспечение детей, нет возможности снимать жилье, она полностью материально зависима от абьюзера.

Сегодня эксперты все чаще говорят, что в экстремальной ситуации проще обратиться за поддержкой в кризисный центр, чем в полицию или к платному психологу. В Новосибирске действуют несколько временных домов:

— областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» (ул. Александра Невского, 39; тел. 271-99-39).

— кризисный центр «Надежда» (ул. Степная, 147; тел. 266-51-01).

— центр развития семьи «Материнская обитель» (ул. Саввы Кожевникова, 29/1; тел. 317-65-65)

— центры для одиноких матерей «Голубка» (ул. 1-й пер. Пархоменко, 1, кв. 4; тел. 355-33-23) и «Маргарита» (ул. Кропоткина, 127, кв. 496; тел. 347-83-67).

— служба межведомственного взаимодействия по реабилитации и сопровождению несовершеннолетних, пострадавших от насилия (ул. Фабричная, 6а; тел. 223-27-16; сайт жестокости-нет.рф).

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